Тренер «Ак Барса»: по желанию и самоотдаче последние две игры провели очень плохо

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался о грядущем матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом», который состоится 12 октября в Магнитогорске. Начало матча — в 17:00 мск.
«Ак Барс» начинает находить свою игру? По игре начинаем находить, а по желанию и отдаче со стороны ребят последние две игры провели очень плохо. Надеемся, сегодня по самоотдаче мы будем одним целым.
Прошлись по всем аспектам, разобрали тактические действия, обсудили с ребятами психологическое состояние. Так складываются матчи в октябре, что все игры с командами «Востока», они будут напряжёнными, принципиальными. Это будет проверкой команды? Проверка была на предсезонке. Сейчас важно, чтобы все маленькие детали складывались в одну большую картину», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
Казанский клуб проиграл три матча подряд и расположился на четвёртом месте в таблице Восточной конференции.
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