Инсайдер TSN: П. Кейна обменяют из «Чикаго» до дедлайна, когда ему надоест проигрывать

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн считает, что форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн будет обменян по ходу сезона. У 33-летнего игрока начинается последний год действия контракта с кэпхитом $ 10,5 млн. Следующим летом форвард может стать неограниченно свободным агентом.
«Я думаю, есть неплохие шансы, что он будет обменян до дедлайна (крайний срок обменов намечен на 3 марта следующего года. – Прим. «Чемпионата»). Летом люди забегали вперёд, когда думали, что после всех потерь «Блэкхоукс» он стремится к обмену.
На самом деле он не был к этому готов. Насколько я понимаю, его агент Пэт Бриссон и генеральный менеджер «Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон поговорили и сказали друг другу: «Давайте вернёмся к этому вопросу в декабре и январе и посмотрим, как обстоят дела».
У Кейна есть пункт о полном запрете на обмен. Ожидается, что в какой-то момент ему надоест проигрывать, и он будет готов обсуждать обмен. Да, у него полный запрет, но пара команд, о которых стоит подумать – это «Рейнджерс» и «Айлендерс», – цитирует инсайдера TSN.
Кейн был выбран «Чикаго» под общим первым номером на драфте НХЛ — 2007 и становился трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе команды.
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