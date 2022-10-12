Лучший снайпер плей-офф КХЛ 2012 года Анисин набрал пять очков в матче чемпионата Беларуси
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Российский нападающий жлобинского «Металлурга» Михаил Анисин набрал пять (2+3) очков в матче чемпионата Беларуси с «Лидой». «Металлург» из Жлобина с россиянином в составе одержал победу в матче со счётом 7:4.
Бывший форвард клубов КХЛ идёт на девятом месте в гонке бомбардиров чемпионата Беларуси. На счету 34-летнего нападающего сейчас 14 (6+8) очков в 14 матчах.
Анисин является лучшим снайпером плей-офф КХЛ и обладателем Кубка Гагарина 2012 года в составе московского «Динамо». Всего в КХЛ на счету ветерана 343 проведённых матча в регулярных чемпионатах, в которых Анисин набрал 169 очков — забил 84 гола и отдал 85 результативных передач. В плей-офф на счету форварда 39 матчей, в которых набрано 30 (22+8) очков.
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