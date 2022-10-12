«До сих пор не могу в это поверить». Овечкин поделился эмоциями от 18-го сезона в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не сосредоточен на том, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по числу голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ. 37-летний форвард также поделился эмоциями от вступления в свой 18-й сезон в Национальной хоккейной лиге.
«Цели? Ты просто хочешь добраться до матчей. Сейчас для нас очень важно каждое очко. Мы будем стараться побеждать в каждой встрече. Наша цель — выйти в плей-офф Кубка Стэнли, с этого всё и начинается.
Мой 18-й сезон в НХЛ? Я до сих пор не могу в это поверить. Время летит", — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894).
- 12 октября 2022
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