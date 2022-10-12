«Это довольно дико». Форвард «Вашингтона» поделился мнением о погоне Овечкина за Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Браун поделился мнением о погоне капитана «столичных» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ и об игре с российским нападающим в одном звене.
«Я думал об этом. Это довольно дико. Он отличный парень. С ним просто весело играть, вот так просто. Это довольно крутая возможность», — приводит слова Брауна официальный сайт НХЛ.
Напомним, сейчас Овечкину 37 лет. За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894). В прошлом сезоне российский форвард принял участие в 77 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач, суммарно набрав 90 очков.
- 12 октября 2022
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