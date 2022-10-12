«Никто не упоминает это, но для Ови рекорд важен». Кузнецов — о погоне Овечкина за Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мыслями о погоне капитана команды Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по числу голов, забитых в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.
«Я чувствую, что он проделал хорошую работу в течение всего года, чтобы оставаться в хорошей форме и сохранять мотивацию. Он гонится за довольно важной целью, даже если не говорит об этом. Никто не упоминает об этом, но для него это важно. Это большая мотивация для него», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.
Напомним, сейчас Овечкину 37 лет. За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894). В прошлом сезоне российский форвард принял участие в 77 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач, суммарно набрав 90 очков.
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