«Если честно, не следил». Сергей Широков рассказал о своей реакции на 200-й гол в КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков прокомментировал свою 200-ю шайбу в рамках чемпионата КХЛ, заброшенную в ворота «Куньлуня» в сентябре. Форвард стал лишь восьмым хоккеистом, которому покорилось это достижение.



«Отмечал ли отдельно юбилейный гол? Нет, конечно. Перед сезоном узнал, что могу преодолеть рубеж в 200 шайб, — приятно, что это получилось, приятно, что был красивый гол. Двигаемся дальше, впереди ещё есть многое, к чему можно стремиться, и для этого есть время.



Слежу ли за «вечной» статистикой? Нет, если честно, не следил. Перед началом сезона сказали, что близко 700 матчей. Неделю назад, посмотрев, узнал об этом.



Отдавал ли Голышев намеренно пас на пустые ворота в момент юбилея? Ребята знали, конечно, что у меня близко юбилей — но в тот момент, думаю, он играл по ситуации. Когда он убегал, я видел, что за ним бежит противник, я отправился ему в помощь — он увидел, отдал, получилось красиво», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с Сергеем Широковым читайте на «Чемпионате» завтра, 13 октября.

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