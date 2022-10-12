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В КХЛ объяснили, почему отменили гол «Ак Барса» в матче с «Металлургом»

В КХЛ объяснили, почему отменили гол «Ак Барса» в матче с «Металлургом»
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Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил момент с отменённым голом «Ак Барса» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом».

«Шайба была отменена по причине положения «вне игры».

На 32-й минуте матча «Металлург» — «Ак Барс» при входе команды гостей в чужую зону в момент пересечения шайбой синей линии в зоне атаки находился нападающий казанской команды Кирилл Семёнов, который не успел покинуть площадку. Таким образом, должно было быть зафиксировано положение «вне игры», гола нет», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Местный «Металлург» встретился с казанским «Ак Барсом». Матч закончился уверенной победой магнитогорцев со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

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