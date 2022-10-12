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Московское «Динамо» нанесло «Северстали» пятое поражение в семи матчах

Московское «Динамо» нанесло «Северстали» пятое поражение в семи матчах
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2022, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Моисеев (Думбадзе) – 49:58 (5x5)   1:1 Джиошвили (Рашевский, Мартынов) – 54:56 (5x4)   2:1 Кодола – 65:00 (ПБ)

На 50-й минуте Дмитрий Моисеев с передачи Давида Думбадзе вывел череповецкую команду вперёд. На 55-й минуте Максим Джиошвили, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Рашевский и Егор Мартынов. Победу своей команде в серии буллитов принёс Владислав Кодола.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 14 октября в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Динамо» 15 октября примет «Сибирь».

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