Московское «Динамо» нанесло «Северстали» пятое поражение в семи матчах

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

На 50-й минуте Дмитрий Моисеев с передачи Давида Думбадзе вывел череповецкую команду вперёд. На 55-й минуте Максим Джиошвили, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Рашевский и Егор Мартынов. Победу своей команде в серии буллитов принёс Владислав Кодола.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 14 октября в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Динамо» 15 октября примет «Сибирь».