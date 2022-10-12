Подъяпольский спасал в шпагате, игрок «Динамо» ломал клюшку. Фото победы бело-голубых

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин резко высказался после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с московским «Динамо».
«Мы играли хорошо. Точка. Больше тут комментировать нечего.
Почему мы плохо сыграли в большинстве сегодня? А вы точно нашу игру смотрели? Вы болельщик «Динамо»? Мне кажется, вы сегодня на хоккее не были. Вы не видели, сколько мы моментов создали?» — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 12 октября 2022
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