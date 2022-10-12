Андрей Разин высказался о том, что «Северсталь» не попадает в зону плей-офф

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал положение клуба в турнирной таблице. Череповчане занимают лишь 10-е место в Западной конференции.

«На данный момент идём вне зоны плей-офф? У меня в жизни было столько разных ситуаций, когда практически на краю пропасти стоишь, можешь остаться без хоккея. Сейчас мы набираем 50% очков. В принципе, если по окончании сезона набрать 50% очков при 11 командах, в зоне плей-офф должны оказаться. Поэтому ситуация не критичная, ситуация нормальная. У нас нормальное качество игры. К сожалению, кучу моментов не можем реализовать.

Вот вы говорите – шесть удалений подряд. Их ещё надо заработать. Мы в лиге первые по удалениям соперника. Думаю, это говорит о многом. О хорошей функциональной готовности ребят. К сожалению, забить не можем», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.