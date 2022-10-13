Овечкин объяснил причины успешного старта в прошлом сезоне

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о своём успешном старте в прошлом сезоне. Тогда форвард забил 10 голов в 10 первых матчах. Кроме того, капитан «столичных» поделился мыслями о непростой ситуации команды с травмированными игроками.
«Моя результативность в прошлом сезоне? Ты просто должен использовать свои шансы, когда они у тебя появляются. Если что-то пойдёт не так, тебе придётся просто продолжать работу.
Травмированные игроки? Да, ответственность лежит на нас с Кузнецовым, но и многим парням тоже приходится реагировать на ситуацию. В нашу команду приходят новые ребята, и они тоже должны активизироваться», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894).
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