Валерий Ничушкин забил свой первый гол в этом сезоне

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Чикаго Блэкхоукс».



На момент написания новости закончился первый период. Хозяева ведут со счётом 2:1.



На 18-й минуте матча первым голом в сезоне отметился Валерий Ничушкин. Россиянин замкнул передачи Микко Рантанена и Артурри Лехконена.



До этого за хозяев забил на 14-й минуте Эндрю Кольяно. Ему же с пасами помогли Натан Маккиннон и Девон Тэйвз. У гостей один гол на счету у Джонатана Тейвза. Передачи оформили Филипп Курашев и Андреас Атанасиу.

Всего в НХЛ Ничушкин провёл 406 матчей, в которых забросил 72 шайбы и отдал 103 результативные передачи. В карьере в НХЛ российский форвард выступал в составе «Далласа» и «Колорадо». Россиянин играет в лиге с сезона-2013/2014.