Андрей Кузьменко забил гол в дебютном для себя матче НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс».



На момент написания новости проходит второй период. Гости ведут со счётом 3:0.



На 21-й минуте матча первым голом в НХЛ в своём дебютном матче отметился Андрей Кузьменко. Россиянин замкнул передачи Джей Ти Миллера и Бо Хорвата.

До этого за гостей забил на 3-й минуте всё тот же Миллер. Ему же с пасами помогли Брок Бёзер и Куинн Хьюз. А ещё на минуту ранее первый гол в матче забил за гостей Элиас Петтерссон.

Кузьменко принял участие в четырёх предсезонных матчах «Ванкувера» и отметился шестью очками — забил три гола и отдал три результативные передачи.