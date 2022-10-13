Андрей Кузьменко забил гол в дебютном для себя матче НХЛ
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс».
На момент написания новости проходит второй период. Гости ведут со счётом 3:0.
На 21-й минуте матча первым голом в НХЛ в своём дебютном матче отметился Андрей Кузьменко. Россиянин замкнул передачи Джей Ти Миллера и Бо Хорвата.
До этого за гостей забил на 3-й минуте всё тот же Миллер. Ему же с пасами помогли Брок Бёзер и Куинн Хьюз. А ещё на минуту ранее первый гол в матче забил за гостей Элиас Петтерссон.
Кузьменко принял участие в четырёх предсезонных матчах «Ванкувера» и отметился шестью очками — забил три гола и отдал три результативные передачи.
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