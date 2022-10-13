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Широков: «Спартаку» не хватило маленького шага, чтобы обыграть СКА в плей-офф

Широков: «Спартаку» не хватило маленького шага, чтобы обыграть СКА в плей-офф
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Форвард «Автомобилиста» Сергей Широков, в прошлом сезоне выступавший за «Спартак», ответил на вопрос о выступлении команды в плей-офф этой весной.

«Ситуация с легионерами? Коллектив был хороший, внутри команды всё было нормально. Друг друга все поддерживали. Понятно, что в той ситуации была нервозность у ребят-легионеров, мы старались их поддерживать. Руководство тоже их поддержало, были разговоры, собрания — надо отдать им должное, что они остались до конца и делали всё по максимуму.

Могли ли выбить СКА? Нам чуть-чуть не хватило, все игры проиграли в одну шайбу. Не хватило уверенности, не хватило психологии. Было много ребят, которые до этого в принципе не играли в плей-офф, кто немножко был закрепощен и внутри не верили, что мы можем пройти СКА. Но нам это было по силам, нам не хватило какой-то доли везения, как все говорят. Не хватило маленького шага, чтобы обыграть хорошую, мастеровитую команду», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

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