«Запомните это имя». В НХЛ отреагировали на дебютный гол Кузьменко

Пресс-служба НХЛ отреагировала на дебютный гол в лиге российского нападающего Андрея Кузьменко.



«Андрей Кузьменко. Запомните это имя», – написала пресс-служба лиги в социальной сети.



В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс».



На момент написания новости завершился второй период. Счёт ничейный – 3:3.



На 21-й минуте матча первым голом в НХЛ в своём дебютном матче отметился Андрей Кузьменко. Россиянин замкнул передачи Джей Ти Миллера и Бо Хорвата.

Кузьменко принял участие в четырёх предсезонных матчах «Ванкувера» и отметился шестью очками — забил три гола и отдал три результативные передачи.