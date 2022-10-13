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«Запомните это имя». В НХЛ отреагировали на дебютный гол Кузьменко

«Запомните это имя». В НХЛ отреагировали на дебютный гол Кузьменко
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Пресс-служба НХЛ отреагировала на дебютный гол в лиге российского нападающего Андрея Кузьменко.

«Андрей Кузьменко. Запомните это имя», – написала пресс-служба лиги в социальной сети.

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт ничейный – 3:3.

На 21-й минуте матча первым голом в НХЛ в своём дебютном матче отметился Андрей Кузьменко. Россиянин замкнул передачи Джей Ти Миллера и Бо Хорвата.

Кузьменко принял участие в четырёх предсезонных матчах «Ванкувера» и отметился шестью очками — забил три гола и отдал три результативные передачи.

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