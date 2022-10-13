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Дубль Валерия Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Чикаго»

Дубль Валерия Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Чикаго»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 18-й минуте матча первым голом в сезоне отметился Валерий Ничушкин. Россиянин замкнул передачи Микко Рантанена и Артурри Лехконена. Второй гол Ничушкин забил на 58-й минуте матча.

Также за команду победителей забивали Эндрю Кольяно и дважды Артурри Лехконен.

Ворота хозяев защищал россиянин Александр Георгиев, который отразил 15 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2022, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Кольяно (Маккиннон, Тэйвз) – 13:44 (5x5)   1:1 Тэйвз (Курашев, Атанасиу) – 15:52 (5x4)   2:1 Ничушкин (Рантанен, Лехконен) – 17:07 (5x4)   3:1 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 23:49 (5x4)   4:1 Лехконен (Рантанен, Макар) – 30:12 (5x4)   4:2 Доми (Джонсон, Кейн) – 41:51 (5x4)   5:2 Ничушкин (Макар, Рантанен) – 57:03 (5x4)

Ранее состоялся матч между командами «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс», в котором сильнее оказались хозяева – 4:3. В составах команд был только один россиянин – Евгений Дадонов. Его показатель полезности – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2022, четверг. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Бантинг (Марнер, Броди) – 11:41 (5x5)   1:1 Кофилд (Судзуки, Савар) – 20:33 (5x5)   1:2 Мальгин (Таварес, Нюландер) – 29:06 (5x5)   2:2 Кофилд – 35:56 (5x5)   3:2 Монахан (Харрис, Дак) – 57:30 (5x5)   3:3 Нюландер (Таварес, Райлли) – 58:10 (5x5)   4:3 Андерсон (Судзуки) – 59:42 (5x5)
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