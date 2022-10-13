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Дебютный гол Кузьменко в НХЛ не помог «Ванкуверу» обыграть на выезде «Эдмонтон»

Дебютный гол Кузьменко в НХЛ не помог «Ванкуверу» обыграть на выезде «Эдмонтон»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плейс» состоялся матч стартовавшего регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

«Кэнакс» вели со счётом 3:0 благодаря голам Элиаса Петтерссона, Джей Ти Миллера и Андрея Кузьменко. Примечательно, что для российского форварда «Эдмонтона» эта шайба стала дебютной в НХЛ в своём первом матче в лиге. 26-летний хоккеист замкнул передачи Джей Ти Миллера и Бо Хорвата.

За команду победителей забивали Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид и Дарнелл Нурс. А за гостей голами отметились Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Андрей Кузьменко.

Ранее состоялся матч между командами «Анахайм Дакс» и «Сиэтл Кракен», в котором сильнее оказались хозяева – 5:4 (ОТ). К 45-й минуте «Дакс» уступали со счётом 2:4, однако смогли отыграться, а в овертайме победную шайбу забросил Трой Терри, который оформил дубль. Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2022, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон – 01:52 (5x5)   0:2 Миллер (Бёзер, Хьюз) – 02:40 (5x5)   0:3 Кузьменко (Миллер, Хорват) – 20:39 (5x4)   1:3 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) – 24:12 (5x4)   2:3 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман) – 34:01 (5x4)   3:3 Нурс (Драйзайтль) – 39:19 (4x5)   4:3 Макдэвид (Хайман) – 55:01 (5x5)   5:3 Макдэвид (Кейн, Нурс) – 59:35 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2022, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 4
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Терри (Мактавиш, Строум) – 00:51 (5x5)   1:1 Макканн (Бенирс, Шульц) – 10:13 (5x4)   1:2 Бураковски (Данн) – 20:38 (5x4)   1:3 Бьёркстранд (Шульц, Донато) – 26:28 (5x4)   2:3 Строум (Мактавиш, Зеграс) – 38:24 (5x4)   2:4 Бенирс (Шварц, Суси) – 44:09 (5x5)   3:4 Ватрано (Строум, Клингберг) – 49:56 (5x5)   4:4 Зеграс (Терри, Клингберг) – 53:23 (5x4)   5:4 Терри (Гибсон) – 60:55 (3x3)
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