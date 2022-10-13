Дебютный гол Кузьменко в НХЛ не помог «Ванкуверу» обыграть на выезде «Эдмонтон»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плейс» состоялся матч стартовавшего регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

«Кэнакс» вели со счётом 3:0 благодаря голам Элиаса Петтерссона, Джей Ти Миллера и Андрея Кузьменко. Примечательно, что для российского форварда «Эдмонтона» эта шайба стала дебютной в НХЛ в своём первом матче в лиге. 26-летний хоккеист замкнул передачи Джей Ти Миллера и Бо Хорвата.

За команду победителей забивали Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид и Дарнелл Нурс. А за гостей голами отметились Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Андрей Кузьменко.

Ранее состоялся матч между командами «Анахайм Дакс» и «Сиэтл Кракен», в котором сильнее оказались хозяева – 5:4 (ОТ). К 45-й минуте «Дакс» уступали со счётом 2:4, однако смогли отыграться, а в овертайме победную шайбу забросил Трой Терри, который оформил дубль. Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «+1».