Сергей Широков: Ковальчук — глыба. Его приход в «Авангард» был 99% успеха

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков рассказал о своей реакции на то, что был выбран командой капитаном сразу после перехода, а также назвал самых заметных капитанов в своей карьере.



«Приятно, что команда проголосовала. Это большая ответственность и мотивация двойная — тебе нужно быть лидером в раздевалке, быть лидером на льду и показывать молодым ребятам и всем остальным, что ты достоин, что команда в тебя верит, а не просто так, потому что ты старше всех. Нужно доказывать это каждый день, приходя на тренировку, каждый день в зале и на льду, быть примером для ребят, которые смотрят и чему-то учатся, смотрят на нас как на старших.



Самый авторитетный капитан, с которым играл? Несомненно, Ковальчук, когда мы играли в Питере. Его приход в «Авангард», наверное, был 99% успеха, когда выиграли Кубок Гагарина. Он капитан с большой буквы, реальная глыба. Павел Дацюк, конечно — тут вообще лишнее что-то говорить. С годами понимаешь: без команды, без раздевалки никакого успеха клуб не добьётся, даже если соберёшь всех лучших игроков. Не будет одного кулака, коллектива — ничего не будет», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с Широковым читайте на «Чемпионате»: