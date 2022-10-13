Сергей Широков: Ковальчук — глыба. Его приход в «Авангард» был 99% успеха

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков рассказал о своей реакции на то, что был выбран командой капитаном сразу после перехода, а также назвал самых заметных капитанов в своей карьере.
«Приятно, что команда проголосовала. Это большая ответственность и мотивация двойная — тебе нужно быть лидером в раздевалке, быть лидером на льду и показывать молодым ребятам и всем остальным, что ты достоин, что команда в тебя верит, а не просто так, потому что ты старше всех. Нужно доказывать это каждый день, приходя на тренировку, каждый день в зале и на льду, быть примером для ребят, которые смотрят и чему-то учатся, смотрят на нас как на старших.
Самый авторитетный капитан, с которым играл? Несомненно, Ковальчук, когда мы играли в Питере. Его приход в «Авангард», наверное, был 99% успеха, когда выиграли Кубок Гагарина. Он капитан с большой буквы, реальная глыба. Павел Дацюк, конечно — тут вообще лишнее что-то говорить. С годами понимаешь: без команды, без раздевалки никакого успеха клуб не добьётся, даже если соберёшь всех лучших игроков. Не будет одного кулака, коллектива — ничего не будет», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полное интервью с Широковым читайте на «Чемпионате»:
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