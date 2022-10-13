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Нападающий «Бостона» не смог продолжить матч после силового приёма Овечкина

Нападающий «Бостона» не смог продолжить матч после силового приёма Овечкина
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Сегодня прошёл матч НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду принимали «Бостон Брюинз». Нападающий «Бостона» Джейк Дебраск не смог продолжить матч после силового приёма российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

В начале второго периода хоккеист «Бостона» пропустил силовой приём от защитника «столичных» Эрика Густафссона, а в самой концовке периода от Овечкина. На третий период форвард «мишек» не вышел.

ВИДЕО силового приёма Овечкина.

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей. Овечкин набранными баллами не отметился, показатель полезности составил «2». Овечкин записал на свой счёт девять силовых приёмов. Форвард Евгений Кузнецов также завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

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