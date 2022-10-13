Пашков: «Ак Барс» выглядит уставшим, в глазах лидеров не видно огня, удивительно

Олимпийский чемпион, советский вратарь и тренер Александр Пашков расстроен неудовлетворительными результатами «Ак Барса» на старте Фонбет Чемпионата КХЛ, а также удивлён слабой игрой лидеров казанской команды.

«Знаете, удивляет даже не результат казанской команды, а её игра. «Ак Барс» выглядит уставшим, в глазах его лидеров не видно огня. Может, турнирное поражение «барсов» пока не критическое, но сама игра не вселяет никакого оптимизма. Это кризис или болезнь роста новой команды? Так этого роста пока не видно, наоборот, Казань после неплохого старта, скорее, затухает. Судя по всему, это кризис — и именно коллектива. Похоже, что внутри не всё отлажено.

Лидеры «Ак Барса»? Для меня они — главная загадка. Совсем недавно, пару лет назад, Шипачёв был лучшим хоккеистом КХЛ и с «Динамо» чуть ли не в одиночку обыгрывал в плей-офф «Спартак» Олега Знарка. Не думаю, что за эти месяцы лучший центрфорвард страны так постарел. Тем не менее «динамовского» Шипачёва в «Ак Барсе» мы не видим. Та же ситуация с защитником Войновым. Ещё полгода назад в бело-голубой форме в КХЛ он просто доминировал. А тут в Казани — вполне рядовая игра. Всё то же самое и с другими бывшими «динамовцами». Кагарлицкий старается, но результата нет, Галиев вообще пропал. Удивительно.

Радулов? Ещё одна загадка. Мне всегда нравился этот форвард, таких ярких индивидуалистов в нашем хоккее совсем немного. Но и он в Казани с каждым матчем угасает. Кстати, и в НХЛ в прошлом сезоне он выглядел тяжело, это тревожный сигнал для любого ветерана. Со стороны очень трудно понять, какая там проблема — функциональная или эмоциональная. Также не готов сказать, не хотят звёзды Казани играть — или не могут. Но вопросов много», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.