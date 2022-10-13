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Руководство, тренеры и хоккеисты «Авангарда» возложили цветы на могилу Алексея Черепанова

Руководство, тренеры и хоккеисты «Авангарда» возложили цветы на могилу Алексея Черепанова
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Сегодня исполнилось 14 лет со дня смерти нападающего «Авангарда» Алексея Черепанова. Руководство, тренеры и хоккеисты омского клуба побывали на Старо-Северном кладбище Омска, где возложили цветы на могилу Алексея Черепанова.

Фото: Официальный сайт «Авангарда»

«Сейчас ему было бы уже 33 года. Профессионал в самом расцвете сил – мы никогда не узнаем, какие хоккейные вершины он бы покорил, потому что судьба оказалась слишком жестокой. Алексей Черепанов ушёл из жизни в 19 лет. 13 октября 2008 года навсегда останется чёрным днём в истории омского хоккея – днём, когда яркая хоккейная звёздочка Чери погасла на земле, чтобы зажечься высоко в небе.

Мы помним тебя таким, каким ты был: талантливым, открытым, улыбчивым и смелым. Помним и знаем, что где-то там, очень далеко, ты следишь за нами и оберегаешь от бед. Свети нам – и набирай очки за небесную команду, а мы никогда не забудем тебя, Лёша», — говорится в сообщении пресс-службы «Авангарда».

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