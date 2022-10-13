Пашков: не видно, за счёт чего Знарок сможет собрать «Ак Барс», он выглядит растерянным

Олимпийский чемпион Александр Пашков выразил недовольство результатами «Ак Барса» на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Главный тренер всегда за всё отвечает. Увидели это несколько дней назад на примере Омска и Дмитрия Рябыкина, на которого «Авангард» списал все неудачи. Со стороны это выглядело некрасиво, ведь у команды явный дисбаланс в комплектации.



Но у Рябыкина хотя бы есть много смягчающих обстоятельств — он уже в дебюте попал под 12-матчевый выезд, плюс особо не участвовал в клубной селекции. Кризис Омска хотя бы понятен, а вот кризис Знарка необъясним — у «Ак Барса» нормальный календарь, тренер опытный, имел прямое отношение к подбору игроков, который объективно лучший в лиге. И тут — такой тяжёлый старт…

Прогноз пока неутешительный. Чемпионат у нас очень плотный, матчи идут через день, работает потогонная система, видим хоккей очень среднего качества. В таком конвейере возрастным лидерам «Ак Барса» особенно тяжело. Пока не видно, за счёт чего Знарок сможет собрать эту команду, он выглядит растерянным», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.