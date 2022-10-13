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Пашков: не видно, за счёт чего Знарок сможет собрать «Ак Барс», он выглядит растерянным

Пашков: не видно, за счёт чего Знарок сможет собрать «Ак Барс», он выглядит растерянным
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Олимпийский чемпион Александр Пашков выразил недовольство результатами «Ак Барса» на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Главный тренер всегда за всё отвечает. Увидели это несколько дней назад на примере Омска и Дмитрия Рябыкина, на которого «Авангард» списал все неудачи. Со стороны это выглядело некрасиво, ведь у команды явный дисбаланс в комплектации.

Но у Рябыкина хотя бы есть много смягчающих обстоятельств — он уже в дебюте попал под 12-матчевый выезд, плюс особо не участвовал в клубной селекции. Кризис Омска хотя бы понятен, а вот кризис Знарка необъясним — у «Ак Барса» нормальный календарь, тренер опытный, имел прямое отношение к подбору игроков, который объективно лучший в лиге. И тут — такой тяжёлый старт…

Прогноз пока неутешительный. Чемпионат у нас очень плотный, матчи идут через день, работает потогонная система, видим хоккей очень среднего качества. В таком конвейере возрастным лидерам «Ак Барса» особенно тяжело. Пока не видно, за счёт чего Знарок сможет собрать эту команду, он выглядит растерянным», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

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