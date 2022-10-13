Гретцки планирует ездить с «Вашингтоном», чтобы увидеть, как Овечкин побьёт его рекорд

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис сообщил, что Уэйн Гретцки планирует ездить с «Вашингтоном» по мере того, как Александр Овечкин будет приближаться к его рекорду по голам в НХЛ.

Великий канадец хочет вживую увидеть, как россиянин побьёт его, казалось бы, вечный рекорд. На счету Овечкина в данный момент 780 голов, российский нападающий отстаёт от Гретцки на 114 шайб.

«Гретцки действительно был для нас иконой и просто отличным послом игры. Никто не сомневается, что Овечкин сможет обойти Горди Хоу. Уэйн Гретцки всё время звонит мне и говорит: «Алекс меня обойдёт. Я хочу быть с командой, когда это произойдёт». Он собирается путешествовать с командой и Алексом. Это говорит о честности этого парня, а также о том, как франшиза поднялась в рейтинге уважения во всей лиге», — приводит слова Леонсиса RMNB.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» 14 октября. Начало встречи — в 2:30 мск.