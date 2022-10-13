Гретцки планирует ездить с «Вашингтоном», чтобы увидеть, как Овечкин побьёт его рекорд

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис сообщил, что Уэйн Гретцки планирует ездить с «Вашингтоном» по мере того, как Александр Овечкин будет приближаться к его рекорду по голам в НХЛ.
Великий канадец хочет вживую увидеть, как россиянин побьёт его, казалось бы, вечный рекорд. На счету Овечкина в данный момент 780 голов, российский нападающий отстаёт от Гретцки на 114 шайб.
«Гретцки действительно был для нас иконой и просто отличным послом игры. Никто не сомневается, что Овечкин сможет обойти Горди Хоу. Уэйн Гретцки всё время звонит мне и говорит: «Алекс меня обойдёт. Я хочу быть с командой, когда это произойдёт». Он собирается путешествовать с командой и Алексом. Это говорит о честности этого парня, а также о том, как франшиза поднялась в рейтинге уважения во всей лиге», — приводит слова Леонсиса RMNB.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» 14 октября. Начало встречи — в 2:30 мск.
- 13 октября 2022
-
13:24
-
12:57
-
12:35
-
11:51
-
11:38
-
11:09
-
10:50
-
10:38
-
10:15
-
10:14
-
09:57
-
09:50
-
08:56
-
08:36
-
08:24
-
08:15
-
08:02
-
07:32
-
07:21
-
06:23
-
06:21
-
05:52
-
05:51
-
04:57
-
04:35
-
03:10
-
00:12
-
00:07
- 12 октября 2022
-
23:59
-
23:55
-
23:15
-
23:05
-
22:58
-
22:51
-
22:47