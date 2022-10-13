Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Судьи НХЛ пропустили нарушение правил на игроке «Ванкувера» незадолго до гола «Эдмонтона»

Судьи НХЛ пропустили нарушение правил на игроке «Ванкувера» незадолго до гола «Эдмонтона»
Комментарии

Сегодня прошёл матч НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своей площадке «Ванкувер Кэнакс». Победу одержали «нефтяники» со счётом 5:3.

Во втором периоде матча, когда «Эдмонтон» играл в большинстве, главные судьи матча не увидели нарушения правил на защитнике «Ванкувера» Куинне Хьюзе. Игрок обороны получил клюшкой по лицу от Эвандера Кейна, упал на лёд и потратил несколько секунд, чтобы занять свою позицию. По итогам эпизода нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забил гол и положил начало волевой победе «нефтяников» в матче. Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро выразил своё недовольство работой арбитров в этом эпизоде. Главными судьями матча были Келли Сазерлэнд и Гарретт Рэнк.

Начиная с этой шайбы, «Эдмонтон» забил пять безответных голов и оформил волевую победу в матче со счётом 5:3.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022