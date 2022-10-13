Судьи НХЛ пропустили нарушение правил на игроке «Ванкувера» незадолго до гола «Эдмонтона»

Сегодня прошёл матч НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своей площадке «Ванкувер Кэнакс». Победу одержали «нефтяники» со счётом 5:3.

Во втором периоде матча, когда «Эдмонтон» играл в большинстве, главные судьи матча не увидели нарушения правил на защитнике «Ванкувера» Куинне Хьюзе. Игрок обороны получил клюшкой по лицу от Эвандера Кейна, упал на лёд и потратил несколько секунд, чтобы занять свою позицию. По итогам эпизода нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забил гол и положил начало волевой победе «нефтяников» в матче. Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро выразил своё недовольство работой арбитров в этом эпизоде. Главными судьями матча были Келли Сазерлэнд и Гарретт Рэнк.

Начиная с этой шайбы, «Эдмонтон» забил пять безответных голов и оформил волевую победу в матче со счётом 5:3.