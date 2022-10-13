Сушинский: в Америке хоккей — это бизнес, там никто не смотрит на национальность

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский рассказал, есть ли давление на российских хоккеистов НХЛ из-за нынешней политической ситуации.

«На наших хоккеистов в НХЛ никто не давит из-за политической ситуации. Там живут такие же обычные люди, а давление осуществляют только политики, граждане всё понимают. Со стороны клубов никакого предвзятого отношения к нашим игрокам нет. Команды НХЛ не летят в Прагу на матчи из-за того, что русских в Чехию не берут.



В Америке хоккей – бизнес, там никто не смотрит на национальность. Там многое ориентировано на зрителей, которые приходят болеть, есть гамбургер в это время и пить пиво, а игроки в этот момент должны им дарить эмоции и зарабатывать деньги. Там никто не смотрит, что происходит в стороне, тем более за океаном», – цитирует Сушинского Metaratings.ru.