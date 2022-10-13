Защитник «Монреаля» благодаря своей фамилии стал уникальным для НХЛ игроком

Защитник «Монреаль Канадиенс» Арбер Чекай дебютировал в регулярном чемпионате НХЛ в матче с «Торонто» (4:3) и стал первым игроком в истории лиги, чья фамилия начинается с буквы Х (Xhekaj).

21-летний защитник провёл на льду 12 минут 47 секунд и не отметился результативными действиями.

Чекай не был выбран на драфте НХЛ ни одним клубом, но подписал контракт с «Монреалем» и в этом сезоне сумел пробиться в основной состав. Защитник родился в Канаде, но у него также есть чешское гражданство.

В предсезонных матчах этого года защитник принял участие в шести встречах, в которых отметился одним голом. Чекай провёл две драки во встречах с «Оттавой» и набрал в общей сложности 18 штрафных минут по итогам предсезонных матчей.