В «Толпаре» рассказали о состоянии Табатадзе и опровергли отказ от госпитализации игрока

Руководитель пресс-службы «Толпара» Денис Таипов рассказал о состоянии защитника команды Дмитрия Табатадзе и опроверг информацию о том, что клуб отказался от госпитализации игрока.

«Обследование подтвердило, что перелома рёбер нет. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, у него есть некоторые болезненные ощущения в месте удара. Предполагается, что восстановление займёт больше недели.

За девять минут до конца третьего периода Табатадзе блокировал бросок соперника, шайба попала хоккеисту в район грудной клетки. Игрок вместе с доктором команды и главным врачом соревнований проследовал в раздевалку, там двумя специалистами совместно был установлен предварительный диагноз — травма грудной клетки с гематомой и ссадиной, без перелома. В связи с этим главным врачом матча было принято решение, что по окончании встречи Табатадзе отправят на машине скорой помощи в травмпункт, чтобы убедиться в отсутствии перелома. Поэтому наш врач вернулся к исполнению своих обязанностей у льда. Хочу подчеркнуть, что от госпитализации с нашей стороны никто не отказывался.

Однако частная скорая помощь, дежурившая на матче, отказалась везти нашего хоккеиста в травмпункт, сославшись на то, что до окончания их работы осталось 15 минут, а дорога займёт намного больше времени. Поэтому нашему доктору пришлось вызвать обычную скорую, на которой они с Табатадзе поехали в Детскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, так как игрок несовершеннолетний, ему 17 лет», — заявил Таипов RT.