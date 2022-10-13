Анисин — о Знарке: сильных всегда выводят из себя, а он за команду горой

Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин оценил выступление «Ак Барса», который в этом сезоне возглавляет Олег Знарок.
«Как оценю игру «Ак Барса» под руководством Олега Знарка? Я хотел бы поддержать Олега Валерьевича. Не надо давить на «Ак Барс», там собраны мастера, и команда всё равно разыграется. Надо просто потерпеть. У Знарка всегда так было – начало ни шатко ни валко, игроки выходят из-под нагрузки. Тем более там новый коллектив, нужно время, чтобы сыграться. Не надо ни на кого давить, что очков и голов нет, – всё будет.
Знарок резко отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференциях? Сильных всегда выводят из себя, а Знарок за команду горой. Я не сомневаюсь, что у «Ак Барса» всё наладится. Хотя не могу сказать, что там сейчас что-то плохо. Попрекают тем, что в команде миллионеры. Да, уровень хоккеистов великолепный, все заслуженные ребята, но ничего криминального в игре «Ак Барса» нет. Дайте время, и голы в большинстве будут, и всё остальное. Рано или поздно всё станет на свои места», — сказал Анисин «РБ Спорт».
- 13 октября 2022
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