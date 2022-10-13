В Москве открыли мемориальную доску в честь Всеволода Боброва

В Москве, на Ленинградском проспекте, где с 1944 по 1979 год жил Всеволод Бобров, была открыта мемориальная доска в память о выдающемся спортсмене, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

Всеволод Бобров в составе ЦДКА трижды становился чемпионом СССР по футболу и дважды завоёвывал Кубок страны по хоккею с мячом. Но наибольших успехов великий форвард добился в хоккее с шайбой: выступая за ЦДКА/ЦДСА (1945-1949, 1953-1957) и ВВС (1950-1952), он стал шестикратным чемпионом СССР, а со сборной страны добился побед на чемпионате мира 1954 года в Стокгольме и зимних Олимпийских играх 1956 года в Кортина-д’Ампеццо.



В качестве тренера Всеволод Михайлович привёл «Спартак» к победе в чемпионате СССР 1967 года, а в 1972 году возглавил сборную, которая под его руководством приняла участие в Суперсерии СССР – Канада, а в 1973 и 1974 годах праздновала успех в чемпионатах мира.



1 декабря нынешнего года исполнится 100 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Боброва.

Фото: fhr.ru

«В нашей стране есть звание народного артиста. Если бы существовало звание народного спортсмена, народного футболиста или народного хоккеиста – то, безусловно, этот почётный титул первым получил бы Бобров. Уроженец русской крестьянской глубинки, Всеволод Михайлович был настоящим самородком. Он был потрясающим игроком нападения. Он был спортсменом, который мог решить судьбу матча между командами самого высокого уровня. Будь то международные соревнования или чемпионаты СССР – первенства по хоккею или футболу в годы спортивной карьеры Боброва были в числе сильнейших чемпионатов планеты.



Мне выпало счастье поработать с Бобровым-тренером. Всеволод Михайлович несколько лет возглавлял непобедимую сборную Советского Союза. С ним на скамейке мы громили канадских профессионалов в Канаде во время Суперсерии 1972 года, развеяли миф о превосходстве североамериканского хоккея. Также Бобров был главным тренером сборной СССР, которая уверенно взяла золото на чемпионатах мира 1973 и 1974 годов. Работа с таким опытным, одарённым специалистом пошла на пользу всем звёздным хоккеистам страны, я с удовольствием общался с Бобровым и до сих пор помню наши беседы о хоккее.



Бобров входит в число легенд, в число людей, чьи имена знала вся страна. Россия любила Всеволода Михайловича. И наша задача – хранить память о тех людях, которые много сделали для нашего вида спорта. ФХР с глубоким уважением чтит память всех ветеранов, в том числе и память Боброва», — приводит слова Третьяка сайт ФХР.