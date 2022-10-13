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«Барыс» дома уверенно обыграл «Адмирал»

«Барыс» дома уверенно обыграл «Адмирал»
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В Астане завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Барыс» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу со счётом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) одержали хозяева.

На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл защитник хозяев Егор Шалапов. На 15-й минуте первого периода вторую шайбу астанчан забросил Алихан Асетов с передач Ансара Шайхмедденова и Джесси Грэма.

В середине третьего периода защитник гостей Евгений Лисовец с передачи Михала Криштофа одну шайбу отыграл. Через две минуты нападающий хозяев Энтони Луис с передач Джереми Бракко и Линдена Вея сделал счёт 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2022, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Шалапов – 09:33 (5x5)   2:0 Асетов (Шайхмедденов, Грэм) – 14:31 (5x5)   2:1 Лисовец (Криштоф) – 48:20 (5x5)   3:1 Луис (Бракко, Вей) – 50:55 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Барыс проведёт дома с хабаровским «Амуром» 15 октября в 14:00 мск. «Адмирал» отправится в гости к омскому «Авангарду» 15 октября в 14:00 мск.

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