«Барыс» дома уверенно обыграл «Адмирал»

В Астане завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Барыс» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу со счётом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) одержали хозяева.

На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл защитник хозяев Егор Шалапов. На 15-й минуте первого периода вторую шайбу астанчан забросил Алихан Асетов с передач Ансара Шайхмедденова и Джесси Грэма.

В середине третьего периода защитник гостей Евгений Лисовец с передачи Михала Криштофа одну шайбу отыграл. Через две минуты нападающий хозяев Энтони Луис с передач Джереми Бракко и Линдена Вея сделал счёт 3:1.

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Следующий матч «Барыс проведёт дома с хабаровским «Амуром» 15 октября в 14:00 мск. «Адмирал» отправится в гости к омскому «Авангарду» 15 октября в 14:00 мск.