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«Сибирь» одержала волевую победу, в овертайме обыграв «Трактор»

«Сибирь» одержала волевую победу, в овертайме обыграв «Трактор»
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В Челябинске состоялся матч матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Трактор» принимал новосибирскую «Сибирь». Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

В первом периоде на 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий хозяев Алексей Бывальцев с передач Сергея Калинина и Сергея Телегина.

За девять минут до конца третьего периода форвард гостей Вячеслав Основин с передач Ильи Морозова и Тревора Мёрфи восстановил равенство в счёте.

В овертайме победу гостям принёс точный бросок Тейлора Бека с передачи Дениса Голубева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2022, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Бывальцев (Калинин, Телегин) – 16:19 (5x4)   1:1 Основин (Морозов, Мёрфи) – 51:20 (5x5)   1:2 Бек (Голубев) – 63:57 (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Трактор» сыграет дома с казанским «Ак Барсом» 16 октября в 14:30 мск. «Сибирь» сыграет в гостях с московским «Динамо» 15 октября в 13:00 мск.

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