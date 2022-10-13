«Сибирь» одержала волевую победу, в овертайме обыграв «Трактор»

В Челябинске состоялся матч матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Трактор» принимал новосибирскую «Сибирь». Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

В первом периоде на 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий хозяев Алексей Бывальцев с передач Сергея Калинина и Сергея Телегина.

За девять минут до конца третьего периода форвард гостей Вячеслав Основин с передач Ильи Морозова и Тревора Мёрфи восстановил равенство в счёте.

В овертайме победу гостям принёс точный бросок Тейлора Бека с передачи Дениса Голубева.

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Следующий матч «Трактор» сыграет дома с казанским «Ак Барсом» 16 октября в 14:30 мск. «Сибирь» сыграет в гостях с московским «Динамо» 15 октября в 13:00 мск.