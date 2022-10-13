Кравец: договорились с Ткачёвым, чтобы он при потере хорошо отрабатывал назад

И. о. главного тренера омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победный матч с «Амуром» (4:1).
«Сегодня очень важная игра, потому что прошлую проиграли с крупным счётом у себя дома. Попросил ребят проанализировать. Хорошая команда всегда анализирует происходящее с ней. С новыми эмоциями, с новыми силами вышли. Ребята установку выполнили. Хорошо сыграли первый и третий период. Во втором были огрехи в обороне. Наверное, это связано с тем, что наши защитники впервые на краях так поджимали крайних нападающих соперника.
Не думал ли о том, чтобы избавиться от приставки и. о.? Зачем об этом думать. У всех тренеров такая работа. Счастлив, что в такой команде мне дали этот шанс. Надо работать, стремиться к победам, доказывать нашу состоятельность как тренеров и как команды в целом.
Держим пальцы, кулаки, что на следующую игру Найт выйдет.
Как воздействовал на Ткачёва? Я в принципе вообще с каждым игроком поговорил практически. С некоторыми и не нужно было разговаривать, потому что меня полностью устраивало, как ребята играют. С Володей мы разговаривали. Я понимаю, какого плана этот игрок. Какие-то силовые приёмы сумасшедшие, биться — это не его. У него есть сильные коньки — то, что вы сегодня увидели. Это хорошая скорость, владение шайбой, хорошие передачи, завершение. Мы с ним договорились как партнёры, как друзья, как мужчины, можно сказать, что я ему доверяю, он играет, выполняет, но при любой потере мне главное, чтобы он хорошо отрабатывал назад», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 13 октября 2022
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