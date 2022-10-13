«Мы играем в атакующий, неорганизованный хаос-хоккей». Ларионов — об игре «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б).

«Хочу отметить, что была равная, напряжённая борьба. Хочу поблагодарить «Салават», который дал серьёзный бой нашей команде. Атмосфера, интрига, буллиты – всё было в матче. К счастью, мы победили и взяли два очка. В таких матчах растёт команда, ребята получают опыт. Пока мы не начнём забивать моменты, которые создаём, нам будет так же тяжёло в играх.

Поставить 19-летнего Конюшкова на буллит – осознанное решение? Мы его ставили в товарищеских матчах. Мы понимали, какое у него сильное самообладание. Он ведёт наше первое большинство, не теряется. У него есть инстинкт. Он пока неизвестный. Возможно, это сыграло свою роль в том, что Кареев не смог поймать шайбу.

Как бы я описал стиль игры «Салавата»? Мы смотрим игры команд. Все понимают, что мы играем в атакующий, неорганизованный хаос-хоккей. Это даёт зрелищность. Не все готовы так играть. По ходу пытаемся вносить какие-то коррективы. За счёт паса, игры вперёд преодолеваем капканы соперника», – цитирует Ларионова «ГорОбзор.Ру».