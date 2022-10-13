Форвард «Локомотива» Коршков забил впервые в сезоне, Андронов отдал шикарную передачу

В эти минуты в Ярославле проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Локомотив» принимает питерский СКА. После второго периода счёт 2:0, впереди хозяева.

В конце второго периода свою первую шайбу в 17-й игре забросил форвард «Локомотива» Егор Коршков. Шикарную передачу ему отдал из-за ворот Сергей Андронов в борьбе с защитником СКА Андреем Педаном.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Коршков до этой встречи сыграл 16 матчей в сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги и отдал лишь три результативные передачи при показателе полезности «+2».

Следующий матч «Локомотив» проведёт дома с минским «Динамо» 15 октября в 17:00 мск. СКА сыграет в гостях с подмосковным «Витязем» 15 октября в 18:00 мск.