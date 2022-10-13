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ЦСКА одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Витязь» в гостях

ЦСКА одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Витязь» в гостях
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В Балашихе состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимал на своём льду ЦСКА. Волевую победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) одержали москвичи.

В первом периоде на 17-й минуте счёт открыл форвард хозяев Александр Яремчук с передач Алексея Волгина и Станислава Ярового.

На 15-й минуте второго периода счёт сравнял нападающий ЦСКА Виталий Абрамов с передачи Владислава Каменева.

На 12-й минуте третьего периода вывел ЦСКА вперёд Михаил Григоренко с передач Никиты Нестерова и Сергея Плотникова.

Таким образом, ЦСКА одержал четвёртую победу подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2022, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Яремчук (Волгин, Яровой) – 16:27 (5x4)   1:1 Абрамов (Каменев) – 34:46 (5x5)   1:2 Григоренко (Нестеров, Плотников) – 51:11 (5x4)

Следующий матч «Витязь проведёт дома с питерским СКА 15 октября в 18:00 мск. ЦСКА встретится с московским «Динамо» в гостях 17 октября в 19:30 мск.

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