«Нефтехимик» одержал седьмую победу в восьми матчах, победив «Сочи» в гостях

В Сочи состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Сочи» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Победу в овертайме со счётом 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0) одержали гости.
На второй минуте встречи счёт открыл нападающий хозяев Артём Николаев с передачи Андрея Алтыбармакяна. Спустя две минуты счёт удвоил Андрей Алтыбармакян с передачи Артёма Николаева. На пятой минуте первого периода счёт сократил защитник гостей Евгений Кашников с передач Михаила Назарова и Андрея Чивилёва. На седьмой минуте первого периода при игре 5 на 3 счёт сравнял Вячеслав Лещенко с передачи Михаила Сидорова. Спустя пять минут вывел вперёд гостей Андрей Чивилёв с передачи Андрея Белозёрова.
На 13-й минуте второго периода вновь сделал счёт равным форвард хозяев Никита Попугаев с передач Доната Стальнова и Юрия Александрова.
На 11-й минуте Артур Тянулин с передач Никиты Феоктистова и Андрея Алтыбармакяна вывел сочинцев вперёд.
В овертайме победу гостям принёс бросок Кирилла Воробьёва.
Следующий матч «Сочи» проведёт дома с «Северсталью» 16 октября в 17:00 мск. «Нефтехимик» отправится в гости к уфимскому «Салавату Юлаеву» 15 октября в 14:30 мск.
- 13 октября 2022
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