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«Нефтехимик» одержал седьмую победу в восьми матчах, победив «Сочи» в гостях

«Нефтехимик» одержал седьмую победу в восьми матчах, победив «Сочи» в гостях
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В Сочи состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Сочи» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Победу в овертайме со счётом 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0) одержали гости.

На второй минуте встречи счёт открыл нападающий хозяев Артём Николаев с передачи Андрея Алтыбармакяна. Спустя две минуты счёт удвоил Андрей Алтыбармакян с передачи Артёма Николаева. На пятой минуте первого периода счёт сократил защитник гостей Евгений Кашников с передач Михаила Назарова и Андрея Чивилёва. На седьмой минуте первого периода при игре 5 на 3 счёт сравнял Вячеслав Лещенко с передачи Михаила Сидорова. Спустя пять минут вывел вперёд гостей Андрей Чивилёв с передачи Андрея Белозёрова.

На 13-й минуте второго периода вновь сделал счёт равным форвард хозяев Никита Попугаев с передач Доната Стальнова и Юрия Александрова.

На 11-й минуте Артур Тянулин с передач Никиты Феоктистова и Андрея Алтыбармакяна вывел сочинцев вперёд.

В овертайме победу гостям принёс бросок Кирилла Воробьёва.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2022, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 5
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Николаев (Алтыбармакян) – 01:17 (5x5)   2:0 Алтыбармакян (Николаев, Феоктистов) – 02:56 (5x5)   2:1 Кашников (Назаров, Чивилёв) – 04:14 (5x5)   2:2 Лещенко (Сидоров) – 06:35 (5x3)   2:3 Чивилёв (Белозёров) – 11:11 (5x5)   3:3 Стальнов (Александров, Юзбашян) – 32:04 (5x5)   4:3 Тянулин (Феоктистов, Алтыбармакян) – 50:32 (5x4)   4:4 Лещенко (Сидоров, Порядин) – 58:31 (6x4)   4:5 Воробьёв (Митякин) – 60:10 (3x3)

Следующий матч «Сочи» проведёт дома с «Северсталью» 16 октября в 17:00 мск. «Нефтехимик» отправится в гости к уфимскому «Салавату Юлаеву» 15 октября в 14:30 мск.

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