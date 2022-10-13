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Главный тренер СКА сообщил, что обратится в КХЛ после травмы Бардакова

Главный тренер СКА сообщил, что обратится в КХЛ после травмы Бардакова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что обратится в КХЛ после травмы Захара Бардакова в матче с «Локомотивом» (1:3).

«Что касается травмы Бардакова, то такие вещи недопустимы. Наверное, будем обращаться в КХЛ, должны быть какие-то корректировки правил. Будем общаться, совместными усилиями вносить коррективы. Если это умышленно, это неправильно. Технические специалисты должны как можно быстрее закрывать бортик, потому что это жизненно важно. Можно такую травму получить, что мама не горюй!» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, во втором периоде в одном из моментов в борьбе за шайбу между форвардом хозяев Артуром Каюмовым и нападающим СКА Захаром Бардаковым форвард гостей попал коленом в открытую калитку «Локомотива» и получил повреждение.

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