Р. Ротенберг прокомментировал первое поражение СКА в основное время в сезоне

Наставник питерского СКА Роман Ротенберг прокомментировал первое поражение СКА в основное время в сезоне в матче с «Локомотивом» (1:3).

«Очень боевая игра, сильный соперник, очень хорошо играет в обороне. Хороший первый период, равная игра. Во втором допустили ошибки, сами себе «привезли» два гола. Потом перестроились, в третьем добавили, создали много моментов. Пацаны молодцы, хотели выиграть. Где-то подвела реализация. Понимали, что Игорь Никитин и его тренерский штаб – очень серьёзные специалисты, мы с ними постоянно много играем. И когда Никитин был ещё в ЦСКА, система одна и та же. Сегодня не смогли преодолеть эти капканы, колючие проволоки. Будем улучшать, особенно игру на вбрасывании. Это поражение делает нас сильнее. Это серьёзный урок для нас, уверен, что ребята хорошо отреагируют.

Всех не хватает, здесь ещё фактор большой поляны влияет. На поляне «26» с нашей системой у нас больше моментов всегда. Здесь такая система, финны так играют на чемпионатах мира. Они на периметр убирают всех игроков, оттуда тяжело вырваться на пятак. Больше скорости, движения, брать игру на себя, прорываться через эти капканы как угодно, на пятак, и забивать голы. Здорово сыграл Исаев, однозначно лучший игрок «Локомотива» сегодня. Но он выкатывается очень высоко, на будущее – надо делать ложный замах и обыгрывать вратаря. Наше мастерство тоже подвело, будем тренироваться.

По силовым мы даже обыграли соперника. Мы готовы к жёсткой игре, с нами все играют очень жёстко. Силовая игра, стык в стык делает нас лучше. Жёсткая игра по правилам – это хорошо для зрителей, для команды. Мы были к этому готовы, сами играем в такой же манере. Нас ничего не удивило, хорошо знаем систему Никитина. Ключевым фактором стали вбрасывания, сегодня мы их проиграли. Надо добавлять. К тому же выпал центр Бардаков, это внесло коррективы. Но ребята подхватили, в третьем периоде играли в наш хоккей. Надо цепляться за свою игру, только потом и кровью можно добиться результата. Нам нечего сетовать – ни на судейство, ни на игру соперника. Надо отталкиваться от себя», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.