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Форвард «Торонто» Нюландер высказался о Родионе Амирове

Форвард «Торонто» Нюландер высказался о Родионе Амирове
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер прокомментировал тренировки российского нападающего Родиона Амирова с командой.

«Он кажется позитивным, счастливым и вызывает улыбку у всех присутствующих», — приводит слова Нюландера журналист Майк Стивенс в своём «твиттере».

Напомним, в начале октября стало известно, что Амиров прибыл в Торонто для тренировок с командой. Текущий сезон по договорённости с «Торонто» он проведёт в ХК «Салават Юлаев».

В феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 20-летнего форварда. Амиров прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».

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