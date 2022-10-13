Вудкрофт: казалось бы, сделали всё для победы, но шайба просто не шла в ворота

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (2:3 ОТ).
«Разочарован, что мы не смогли добыть победу. Мы создали много моментов, контролировали игру, но что-то не получилось снова. Нам не хватает реализации голевых моментов, шайба просто не идёт в ворота. Хотя, казалось бы, сделали всё для победы. Проблема не в системе, а в том, что не удаётся переломить ситуацию. Будем искать позитив, отталкиваться от него. Надо готовиться к следующей игре на выезде.
Почему не было Спунера и Козуна? У них повреждения, участие в следующей игре под вопросом. Игра Гилмора в атаке? Несколько нападающих не могли сыграть, а у Джона хорошая скорость и форчек. Его качества очень помогли. У него уже был опыт игры в атаке, так что для меня это не стало необычным решением. В третьем периоде он играл в защите в спецбригадах», — приводит слова Вудкрофта сайт КХЛ.
- 13 октября 2022
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