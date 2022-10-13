«Философия нашего клуба — открывать молодые таланты». Назаров — о ХК «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (4:5 ОТ).

«Игра была интересная, болельщики любят такие матчи, 4:4 в основное время. Опять нам немного не фартит в овертайме, третий раз теряем очки. Я рад, что ребята меня услышали, забили, но надо поработать над удалениями. Очень много удаляемся, это работает против нас. А так игрой доволен, молодцы. Должно нам повезти скоро. Роман Юзбашян мне понравился. Это философия нашего клуба — открывать молодые таланты. Я здесь год, месяцев шесть за ним слежу. Два-три раза вызывали его на мини-кэмпы. Парень развивается, растёт. Дали ему шанс, он его оправдал. Думаю, следующий матч тоже сыграет.

Алтыбармакяна мы поставили в центр не сегодня, он уже пятый матч так играет — и стал резко набирать очки. Я ему сказал, что у центрального нападающего, который ещё и очки набирает, контракт будет минимум на 40% больше, а то и на 60%. Мы знаем, какой Андрей хитрый и умный. Он сразу понял и стал хорошо играть», — цитирует Назарова официальный сайт КХЛ.