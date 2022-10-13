Главный тренер ЦСКА Фёдоров дал комментарий после победного матча с «Витязем»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче с «Витязем» (2:1).

«Восток – дело тонкое, сложный был выезд, как смогли, отдохнули. В первом периоде у нас было определённое преимущество, но качество моментов оставляет желать лучшего. Не всегда грамотно распоряжались шайбой. Из атаки получали контратаки, играли в своей зоне. Забили важный гол в конце второго периода, сравняв счёт, и довели дело до победы в третьем.

«Витязь» – серьёзный соперник, они знали прекрасно, где мы играли до этого. Это быстрая команда, здорово они играли в атаке, доставили нам немало хлопот. Спасибо им за характер. Наших парней с победой», — цитирует Фёдорова сайт «Витязя».

Следующий матч «Витязь проведёт дома с питерским СКА 15 октября в 18:00 мск. ЦСКА встретится с московским «Динамо» в гостях 17 октября в 19:30 мск.