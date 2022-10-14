«Рейнджерс» повели в матче с «Миннесотой» после результативной передачи Панарина

В эти минуты на льду «Эксел Энерджи-центр» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент подготовки новости идёт первый период, счёт – 0:1.
«Рейнджерс» повели в счёте в начале пятой минуты, реализовав большинство после удаления защитника «Миннесоты» Джейкоба Миддлтона. В голевой атаке результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Артемий Панарин: он адресовал шайбу Мике Зибанеджаду, а тот молниеносно перевёл её Крису Крайдеру, который завершил эпизод.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Для Панарина это уже второе очко в двух матчах стартовавшего сезона НХЛ. В ночь на 12 октября он отметился ассистом в игре с «Тампой», которую «Рейнджерс» выиграли со счётом 3:1.
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