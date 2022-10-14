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«Рейнджерс» повели в матче с «Миннесотой» после результативной передачи Панарина

«Рейнджерс» повели в матче с «Миннесотой» после результативной передачи Панарина
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В эти минуты на льду «Эксел Энерджи-центр» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент подготовки новости идёт первый период, счёт – 0:1.

«Рейнджерс» повели в счёте в начале пятой минуты, реализовав большинство после удаления защитника «Миннесоты» Джейкоба Миддлтона. В голевой атаке результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Артемий Панарин: он адресовал шайбу Мике Зибанеджаду, а тот молниеносно перевёл её Крису Крайдеру, который завершил эпизод.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Панарина это уже второе очко в двух матчах стартовавшего сезона НХЛ. В ночь на 12 октября он отметился ассистом в игре с «Тампой», которую «Рейнджерс» выиграли со счётом 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2022, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Перерыв
0 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер (Зибанеджад, Панарин) – 04:06 (5x4)   0:2 Фокс (Лафренье, Панарин) – 16:03 (5x5)   0:3 Панарин (Лафренье, Трочек) – 19:47 (5x5)
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