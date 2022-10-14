Панарин обогнал Самсонова по числу очков в НХЛ среди россиян. Лидер с отрывом – Овечкин

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя ассистами в первом периоде матча чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23 с «Миннесотой Уайлд». Теперь у него 572 очка суммарно за карьеру в НХЛ.



Панарин обогнал экс-форварда «Бостона», «Эдмонтона», «Монреаля», «Чикаго», «Каролины» и «Флориды» Сергея Самсонова, который суммарно за карьеру в НХЛ набрал 571 очко. На первом месте среди россиян в этом списке находится нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.



«Рейнджерс» повели в счёте на пятой минуте, реализовав большинство после удаления защитника «Миннесоты» Джейкоба Миддлтона. В голевой атаке Панарин адресовал шайбу Мике Зибанеджаду, а тот молниеносно перевёл её Крису Крайдеру, который завершил эпизод. А на 17-й минуте Артемий отметился второй результативной передачей – на пару с Алекси Лафренье помог Адаму Фоксу удвоить счёт.

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