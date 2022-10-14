Кирилл Капризов набрал первое очко в сезоне

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал первое очко в новом сезоне НХЛ, отдав результативную передачу в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч проходит в эти минуты на льду «Эксел Энерджи-центр». На момент подготовки новости идёт второй период, счёт – 3:1 в пользу «Рейнджерс».



На восьмой минуте второго периода Капризов отличным пасом из-за ворот нашёл Матса Цуккарелло, после чего норвежец отправил шайбу в ворота российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в первом периоде игры сразу три очка на свой счёт записал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. Он ассистировал Крису Крайдеру и Адаму Фоксу, а затем отличился сам после передачи Алекси Лафренье. Панарин уже обошёл по общему числу очков в НХЛ среди россиян Сергея Самсонова.