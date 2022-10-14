Кирилл Капризов набрал первое очко в сезоне

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал первое очко в новом сезоне НХЛ, отдав результативную передачу в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч проходит в эти минуты на льду «Эксел Энерджи-центр». На момент подготовки новости идёт второй период, счёт – 3:1 в пользу «Рейнджерс».
На восьмой минуте второго периода Капризов отличным пасом из-за ворот нашёл Матса Цуккарелло, после чего норвежец отправил шайбу в ворота российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, в первом периоде игры сразу три очка на свой счёт записал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. Он ассистировал Крису Крайдеру и Адаму Фоксу, а затем отличился сам после передачи Алекси Лафренье. Панарин уже обошёл по общему числу очков в НХЛ среди россиян Сергея Самсонова.
- 14 октября 2022
-
04:48
-
04:37
-
04:23
-
03:48
-
03:25
-
02:14
-
01:58
-
01:47
-
01:33
- 13 октября 2022
-
23:59
-
23:53
-
23:50
-
23:41
-
23:36
-
23:27
-
23:27
-
23:01
-
22:56
-
22:51
-
22:44
-
22:41
-
22:35
-
22:25
-
22:22
-
22:13
-
22:03
-
21:56
-
21:47
-
21:38
-
21:32
-
21:17
-
21:04
-
20:52
-
20:43
-
20:24