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Два результативных паса Проворова помогли «Филадельфии» победить «Нью-Джерси»

Два результативных паса Проворова помогли «Филадельфии» победить «Нью-Джерси»
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В ночь на 14 октября на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

«Дэвилз» реализовали большинство на девятой минуте и повели после шайбы Александра Хольца. Однако «Филадельфия» молниеносно сравняла счёт – российский защитник Иван Проворов ассистировал Уэйду Эллисону. После этого «Флайерз» забросили ещё три шайбы подряд. Дважды отличился Трэвис Конечны (в первом случае результативный пас на него также отдал Проворов), один раз – Морган Фрост.

Гости сократили разрыв в середине третьего периода за счёт точного броска Дэймона Сиверсона, но окончательный счёт за пару минут до финальной сирены установил Морган Фрост – 5:2.

Проворов провёл на льду 22 минуты и завершил матч с коэффициентом полезности «+4». Его партнёр по команде, ещё один российский защитник «Филадельфии» Егор Замула, отыграл 14 минут 41 секунду.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2022, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хольц (Братт, Мерсер) – 08:01 (5x4)   1:1 Эллисон (Проворов, Деанджело) – 08:24 (5x5)   2:1 Конечны (Хейз, Проворов) – 30:39 (5x5)   3:1 Фрост (Лачински, ван Римсдайк) – 31:02 (5x5)   4:1 Конечны (Хейз, Деанджело) – 41:31 (5x4)   4:2 Сиверсон (Братт) – 49:26 (5x5)   5:2 Фрост – 58:01 (en)
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