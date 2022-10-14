«Питтсбург» с голом Малкина нанёс крупное поражение «Аризоне»

В Питтсбурге (США) на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Аризоной Койотс» со счётом 6:2.
Хозяева уже в ходе стартовой пятиминутки повели в три шайбы – отличились Сидни Кросби, Джэйсон Цукер и Джейк Гюнцель. На 36-й минуте Ник Ритчи сократил разрыв в счёте, но ровно через три минуты российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился первым голом в новом сезоне.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В третьем периоде у «Аризоны» с передачи Шейна Гостисбера отличился Ник Ритчи. Однако «Питтсбург» в концовке игры вновь сделал счёт крупным – результативные броски на счету Брайана Раста и Каспери Капанена.
Евгений Малкин отыграл 16 минут и 13 секунд. Он завершил матч с коэффициентом полезности «+1». На его счету пять бросков по воротам – это четвёртый показатель в команде после Сидни Кросби, Рикарда Ракелля (по семь) и Джейка Гюнцеля (шесть).
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