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«Питтсбург» с голом Малкина нанёс крупное поражение «Аризоне»

«Питтсбург» с голом Малкина нанёс крупное поражение «Аризоне»
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В Питтсбурге (США) на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Аризоной Койотс» со счётом 6:2.

Хозяева уже в ходе стартовой пятиминутки повели в три шайбы – отличились Сидни Кросби, Джэйсон Цукер и Джейк Гюнцель. На 36-й минуте Ник Ритчи сократил разрыв в счёте, но ровно через три минуты российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился первым голом в новом сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде у «Аризоны» с передачи Шейна Гостисбера отличился Ник Ритчи. Однако «Питтсбург» в концовке игры вновь сделал счёт крупным – результативные броски на счету Брайана Раста и Каспери Капанена.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2022, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Кросби (Гюнцель, Летанг) – 01:22 (5x5)   2:0 Цукер (Хайнен, Питри) – 04:12 (5x5)   3:0 Гюнцель (Раст, Кросби) – 05:10 (5x4)   3:1 Ритчи (Гостисбер, Мозер) – 36:10 (5x4)   4:1 Малкин (Кросби, Летанг) – 39:11 (5x4)   4:2 Ритчи (Гостисбер, Мозер) – 44:46 (5x4)   5:2 Раст (Цукер, Петтерссон) – 55:01 (5x5)   6:2 Капанен (Хайнен, Картер) – 57:37 (5x5)

Евгений Малкин отыграл 16 минут и 13 секунд. Он завершил матч с коэффициентом полезности «+1». На его счету пять бросков по воротам – это четвёртый показатель в команде после Сидни Кросби, Рикарда Ракелля (по семь) и Джейка Гюнцеля (шесть).

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