Овечкин не забил во втором матче кряду. В игре с «Торонто» его бросок отразила штанга
Поделиться
37-летний российский звёздный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин испытывает проблемы с результативность в стартовых матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023.
Во второй игре чемпионата – с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:3) Овечкин вновь не сумел набрать очков, проведя на льду 22 минуты 18 секунды при показателе полезности «-1». Дебютную игру сезона с «Бостон Брюинз» (2:5) российский форвард завершил также без очков и с коэффициентом полезности «-2». При этом в прошедшей игре Александр имел отличную возможность для того, чтобы отметиться дебютным голом в сезоне, однако этому помешал каркас ворот.
Напомним, Александр провёл в НХЛ 1275 матчей, в которых набрал 1410 (780+630) очков при коэффициенте полезности «+81».
Комментарии
- 14 октября 2022
-
06:18
-
06:06
-
06:05
-
05:43
-
05:40
-
05:27
-
05:26
-
05:16
-
04:56
-
04:48
-
04:37
-
04:23
-
03:48
-
03:25
-
02:14
-
01:58
-
01:47
-
01:33
- 13 октября 2022
-
23:59
-
23:53
-
23:50
-
23:41
-
23:36
-
23:27
-
23:27
-
23:01
-
22:56
-
22:51
-
22:44
-
22:41
-
22:35
-
22:25
-
22:22
-
22:13
-
22:03
Партнерский контент