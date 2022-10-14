Овечкин не забил во втором матче кряду. В игре с «Торонто» его бросок отразила штанга

37-летний российский звёздный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин испытывает проблемы с результативность в стартовых матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023.

Во второй игре чемпионата – с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:3) Овечкин вновь не сумел набрать очков, проведя на льду 22 минуты 18 секунды при показателе полезности «-1». Дебютную игру сезона с «Бостон Брюинз» (2:5) российский форвард завершил также без очков и с коэффициентом полезности «-2». При этом в прошедшей игре Александр имел отличную возможность для того, чтобы отметиться дебютным голом в сезоне, однако этому помешал каркас ворот.

ВИДЕО.

Напомним, Александр провёл в НХЛ 1275 матчей, в которых набрал 1410 (780+630) очков при коэффициенте полезности «+81».