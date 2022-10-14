«Флорида» в гостях обыграла «Айлендерс», у Бобровского и Сорокина суммарно 58 сейвов

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 33-й минуте счёт в матче открыли гости после точного выстрела Ээту Луостаринена. Пасы ему отдали Радко Гудас и Колин Уайт. На 44-й минуте счёт сравнял Ноа Добсон после пасов Брока Нельсона и Мэтью Барзала. Решающий гол на счету у Патрика Хёрнквиста. Ассист ему выдал Райан Ломберг.
Примечательно, что это в этом матче была схватка российских голкиперов. За команду хозяев на воротах стоял Сергей Бобровский, которому удалось отразить 32 броска по своим воротам. У соперников же стоял на воротах Илья Сорокин, на счету которого на шесть сейвов меньше (26).
Российский защитник хозяев Александр Романов очков не набрал, а у его одноклубника российского форварда Никиты Сошникова коэффициент полезности – «-1».
- 14 октября 2022
-
06:18
-
06:06
-
06:05
-
05:43
-
05:40
-
05:27
-
05:26
-
05:16
-
04:56
-
04:48
-
04:37
-
04:23
-
03:48
-
03:25
-
02:14
-
01:58
-
01:47
-
01:33
- 13 октября 2022
-
23:59
-
23:53
-
23:50
-
23:41
-
23:36
-
23:27
-
23:27
-
23:01
-
22:56
-
22:51
-
22:44
-
22:41
-
22:35
-
22:25
-
22:22
-
22:13
-
22:03