«Флорида» в гостях обыграла «Айлендерс», у Бобровского и Сорокина суммарно 58 сейвов

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 33-й минуте счёт в матче открыли гости после точного выстрела Ээту Луостаринена. Пасы ему отдали Радко Гудас и Колин Уайт. На 44-й минуте счёт сравнял Ноа Добсон после пасов Брока Нельсона и Мэтью Барзала. Решающий гол на счету у Патрика Хёрнквиста. Ассист ему выдал Райан Ломберг.



Примечательно, что это в этом матче была схватка российских голкиперов. За команду хозяев на воротах стоял Сергей Бобровский, которому удалось отразить 32 броска по своим воротам. У соперников же стоял на воротах Илья Сорокин, на счету которого на шесть сейвов меньше (26).



Российский защитник хозяев Александр Романов очков не набрал, а у его одноклубника российского форварда Никиты Сошникова коэффициент полезности – «-1».