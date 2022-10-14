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«Флорида» в гостях обыграла «Айлендерс», у Бобровского и Сорокина суммарно 58 сейвов

«Флорида» в гостях обыграла «Айлендерс», у Бобровского и Сорокина суммарно 58 сейвов
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 33-й минуте счёт в матче открыли гости после точного выстрела Ээту Луостаринена. Пасы ему отдали Радко Гудас и Колин Уайт. На 44-й минуте счёт сравнял Ноа Добсон после пасов Брока Нельсона и Мэтью Барзала. Решающий гол на счету у Патрика Хёрнквиста. Ассист ему выдал Райан Ломберг.

Примечательно, что это в этом матче была схватка российских голкиперов. За команду хозяев на воротах стоял Сергей Бобровский, которому удалось отразить 32 броска по своим воротам. У соперников же стоял на воротах Илья Сорокин, на счету которого на шесть сейвов меньше (26).

Российский защитник хозяев Александр Романов очков не набрал, а у его одноклубника российского форварда Никиты Сошникова коэффициент полезности – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2022, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Луостаринен (Гудас, Уайт) – 32:45 (5x5)   1:1 Добсон (Нельсон, Барзал) – 43:13 (5x4)   1:2 Хёрнквист (Ломберг) – 43:43 (5x5)   1:3 Ткачук – 58:45 (en)
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